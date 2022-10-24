BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что на прошлой неделе на долговом рынке сохранялась благоприятная конъюнктура. Доходности коротких ОФЗ снижались, в то время как ставки по длинным бумагам оставались стабильны. Наклон G-кривой растет, что, по мнению аналитиков, говорит об осторожном взгляде рынка на долгосрочные перспективы в сочетании с ожиданием мягкой монетарной политики на короткой дистанции.

"Премии за риск в корпоративном секторе стабилизировались. G-спреды по качественным бумагам и High Yield уже вернулись к уровням до 16 сентября, в то время как индексы широкого рынка показывают рост почти в 1,5 раза на 150 б.п. Вероятно, рост обусловлен отдельными кейсами, преимущественно во втором эшелоне. Перспективы сужения стоит рассматривать индивидуально в каждом случае", - отмечается в комментарии.

По мнению стратегов инвесткомпании, при выборе облигаций сейчас имеет смысл отдавать предпочтение бумагам с короткой дюрацией до 2,5-3 лет. Можно смотреть и на среднесрочные бумаги, но при условии соответствия горизонту инвестирования и уверенности в устойчивости эмитента. Корпоративные облигации ощутимо интереснее ОФЗ за счет расширенной премии, подчеркивается в комментарии.

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