BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5250 руб

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования до 4 месяцев, открытую 28 сентября 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Доходность идеи составила 16,4% за три недели, указывают эксперты.

"Идея заключалась в покупке сильного игрока на рынке продуктового ритейла после мощного снижения всего рынка. "Магнит" - лидер отрасли, выигрывающий от инфляции и являющийся защитной "фишкой" для инвесторов. Долгосрочный взгляд по бумагам остается умеренно позитивным. На короткой дистанции цена акций может пройти локальную коррекцию, после чего продолжить рост", - отмечают аналитики банка.

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