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21 октября 2022 года 19:05
Вероятно снижение доходности 2-летних ОФЗ до 8%, 10-летних - до 9% годовых в 4К22 - ПСБ
Вероятно снижение доходности 2-летних ОФЗ до 8%, 10-летних - до 9% годовых в IV кв. 2022г, отмечается в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ). Аналитики напоминают, что в начале октября рынок ОФЗ частично восстановил потери после сентябрьской распродажи. Доходность 2- летних ОФЗ снизилась до 8,5%, 10-летних - до 10,2%. В 4К22 они ожидают снижения доходности 2-летних ОФЗ до 8%, 10-летних - до 9%. "Основным драйвером видим снижение опасений относительно возможности повышения ставки ЦБР, - отмечается в комментарии. - Спрос на короткие бумаги поддержит плановое погашение ОФЗ на 0,6 трлн руб. в ноябре-декабре и сокращение объема бумаг в обращении. Расширение премии в доходности ОФЗ к ключевой ставке ЦБР и ставкам по депозитам делает рублевые гособлигации интересными для покупки. Наибольший потенциал роста котировок видим в ОФЗ с фиксированным купоном срочностью более 5 лет". Эксперты банка полагают, что спрос на ОФЗ будет поддерживать приток ликвидности в банковский сектор (за счет роста бюджетных расходов и девалютизации сбережений). Также они ждут реинвестирования средств от погашения ОФЗ в ноябре-декабре на 0,6 трлн руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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