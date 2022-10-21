Вероятно снижение доходности 2-летних ОФЗ до 8%, 10-летних - до 9% годовых в 4К22 - ПСБ

Вероятно снижение доходности 2-летних ОФЗ до 8%, 10-летних - до 9% годовых в IV кв. 2022г, отмечается в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).

Аналитики напоминают, что в начале октября рынок ОФЗ частично восстановил потери после сентябрьской распродажи. Доходность 2- летних ОФЗ снизилась до 8,5%, 10-летних - до 10,2%. В 4К22 они ожидают снижения доходности 2-летних ОФЗ до 8%, 10-летних - до 9%.

"Основным драйвером видим снижение опасений относительно возможности повышения ставки ЦБР, - отмечается в комментарии. - Спрос на короткие бумаги поддержит плановое погашение ОФЗ на 0,6 трлн руб. в ноябре-декабре и сокращение объема бумаг в обращении. Расширение премии в доходности ОФЗ к ключевой ставке ЦБР и ставкам по депозитам делает рублевые гособлигации интересными для покупки. Наибольший потенциал роста котировок видим в ОФЗ с фиксированным купоном срочностью более 5 лет".

Эксперты банка полагают, что спрос на ОФЗ будет поддерживать приток ликвидности в банковский сектор (за счет роста бюджетных расходов и девалютизации сбережений). Также они ждут реинвестирования средств от погашения ОФЗ в ноябре-декабре на 0,6 трлн руб.

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