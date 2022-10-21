Пара рубль/доллар к концу года консолидируется в диапазоне 64-66 руб./$1 - ПСБ

Пара рубль/доллар к концу года, скорее всего, консолидируется в диапазоне 64-66 руб./$1, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Курс рубля демонстрирует относительную крепость к валютам "дружественных" стран на фоне роста глобальной финансовой нестабильности (бегство в "качество", отток капитала с рынков EM и ЕС в условиях роста ставок), - пишут эксперты. - В 4К22 заметного ослабления рубля ждать не стоит. Правительство отказалось от запуска обновленного "бюджетного правила" в текущем году - главный фактор, который должен был обеспечить движение курса в этом направлении. Кроме того, выросли риски ускорения дедолларизации сбережений, что может сдерживать ослабление рубля. В базовом сценарии ждем доллар к концу года на уровне 64-66 руб./$1".

Основными факторами сдержанного ослабления рубля, по мнению стратегов банка, способны выступить вероятное снижение цен на нефть и санкционные ограничения на экспорт нефти в конце года в условиях постепенного оживления импорта и высокой степени экономической неопределенности.

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