Акции НЛМК интересны для покупки на текущих уровнях - Freedom Finance Global

Акции "НЛМК" привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Акции эмитента подходят как для спекулятивной покупки, так и для долгосрочных вложений, - пишет эксперт. - В последнем случае стоит делать ставку на улучшение конъюнктуры рынков и выплату дивидендов. Хотя долгосрочные факторы роста сейчас не просматриваются, стоит отметить, что по основным мультипликаторам компания оценивается очень дешево (Р/Е 2022П: 2,4). В ближайшей перспективе позитивными драйверами могут выступить благоприятный новостной фон, а также сильная перепроданность акций металлургических компаний".

По мнению Ващенко, к драйверам роста стоит отнести низкую долговую нагрузку "НЛМК" и сильную перепроданность акций. В 2016г, когда котировки находились на текущих уровнях, цены на сталь были вдвое ниже сегодняшних, и даже тогда "НЛМК" был прибыльной компанией, указывает стратег.

Также эксперт обращает внимание и на факторы риска: "Определенное давление на отрасль оказывают санкции. Эмбарго затрагивает 17% российского экспорта (39,5 млн т), причем недавно эти ограничения были ужесточены. Впрочем, "НЛМК" в наименьшей степени подвержен влиянию этого фактора, поскольку на экспорт в ЕС приходилось около 18% объема производства компании. В целом крупные отраслевые игроки адаптируются к ситуации, перераспределяя выпадающие объемы на другие рынки, поэтому сокращение производства стали в текущем году окажется существенно ниже 15%".

По мнению Ващенко, 2023г, однако, обещает быть непростым, поскольку падение спроса в США и странах ЕС, вероятнее всего, продолжится из-за рецессии и высоких цен на энергоносители. Отчасти ситуацию смягчает сокращение производства в США и Европе на 11%, это, на взгляд аналитика, компенсирует ослабление спроса.

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