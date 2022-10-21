Дивдоходность Белуги будет стабильно превышать 10% в ближайшие годы - Альфа-банк

Дивидендная доходность акций "Белуга Групп" будет стабильно превышать 10% в ближайшие годы, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Совет директоров "Белуги" утвердил новую дивидендную политику, установив целевой коэффициент выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО (против не менее 25% ранее). Целевая частота выплат остается неизменной - не менее двух раз в год. Предстоящий приток денежных средств в размере $75 млн от продажи экспортного бизнеса существенно снижает долговую позицию (по нашим оценкам, соотношение чистого долга к EBITDA до применения МСФО 16 улучшится до 0,2x к концу 2022г против 0,8x на конец 2021г и 1,2x в 1П22), что придает дополнительную уверенность в дивидендной истории "Белуги". Мы ожидаем, что дивидендная доходность компании будет стабильно превышать 10% в ближайшие годы (при текущем уровне акций)", - пишет эксперт.

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