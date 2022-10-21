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21 октября 2022 года 14:08
Дивдоходность Белуги будет стабильно превышать 10% в ближайшие годы - Альфа-банк
Дивидендная доходность акций "Белуга Групп" будет стабильно превышать 10% в ближайшие годы, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "Совет директоров "Белуги" утвердил новую дивидендную политику, установив целевой коэффициент выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО (против не менее 25% ранее). Целевая частота выплат остается неизменной - не менее двух раз в год. Предстоящий приток денежных средств в размере $75 млн от продажи экспортного бизнеса существенно снижает долговую позицию (по нашим оценкам, соотношение чистого долга к EBITDA до применения МСФО 16 улучшится до 0,2x к концу 2022г против 0,8x на конец 2021г и 1,2x в 1П22), что придает дополнительную уверенность в дивидендной истории "Белуги". Мы ожидаем, что дивидендная доходность компании будет стабильно превышать 10% в ближайшие годы (при текущем уровне акций)", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛУГА-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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