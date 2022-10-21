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21 октября 2022 года 13:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 8000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 8000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,71%, стоп-приказ: 5400 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Очередные санкции со стороны ЕС не оказали сильного влияния на "Полюс", отмечают аналитики. Кроме того, у компании практически самая низкая себестоимость добычи в мире, что является существенным преимуществом. "С точки зрения технического анализа разворотная фигура "неудавшийся размах" может закончить свое формирование после закрепления цены выше уровня сопротивления 6070 руб. Это будет означать смену тренда на восходящий. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 5400 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39", - указывают эксперты "Финама". "Полюс" - российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золота. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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