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21 октября 2022 года 13:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Barrick Gold с целью $16,05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Barrick Gold с целью $16,05 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: $13,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что оценка компании снизилась из-за волатильности котировок золота, на которые, в свою очередь, повлияло укрепление доллара. Сейчас рынок начинает стабилизироваться, индекс доллара последний месяц не растет, поэтому вероятен отскок в рамках текущего коридора. "С технической точки зрения бумаги двигаются в рамках бокового коридора. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $13,8 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают аналитики "Финама". Barrick Gold Corp. - канадская горнодобывающая компания, один из мировых лидеров по добыче золота. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КАНАДА-BARRICK-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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