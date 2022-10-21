"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Barrick Gold с целью $16,05 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: $13,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что оценка компании снизилась из-за волатильности котировок золота, на которые, в свою очередь, повлияло укрепление доллара. Сейчас рынок начинает стабилизироваться, индекс доллара последний месяц не растет, поэтому вероятен отскок в рамках текущего коридора.

"С технической точки зрения бумаги двигаются в рамках бокового коридора. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $13,8 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают аналитики "Финама".

Barrick Gold Corp. - канадская горнодобывающая компания, один из мировых лидеров по добыче золота.

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