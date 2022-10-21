Вероятен рост котировок акций ВТБ до 1,75-1,8 коп. - ПСБ

Вероятен рост котировок акций ВТБ до 1,75-1,8 коп. за штуку, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Тот факт, что текущий год будет тяжелым для банков в общем и для ВТБ в частности - вполне ожидаем и уже заложен в цену акций. В таких условиях на дивиденды рассчитывать не приходится. Однако стоит отметить позитивные ожидания ВТБ по прибыли на будущий год и адаптацию банка к сложностям из-за санкций. Считаем, что на этом фоне акции ВТБ имеют потенциал для роста в зону 1,75-1,8 коп.", - пишут аналитики ПСБ.

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