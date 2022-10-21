ЦБР на заседании 28 октября оставит ключевую ставку на уровне 7,5% - Sber CIB

Банк России на заседании 28 октября оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, полагает старший стратег по долговому рынку Sber CIB Игорь Рапохин.

"Мы ожидаем, что Банк России на заседании 28 октября оставит ключевую ставку на уровне 7,5%. С момента сентябрьского заседания появились новые как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. С одной стороны, Минфин РФ повысил оценку дефицита бюджета на 2023г в два раза - до 3 трлн руб. Кроме того, на рынке труда может обостриться конкуренция за квалифицированных работников, что может привести к ускорению роста зарплат. Эти обстоятельства ограничивают возможности ЦБ по дальнейшему снижению ставки", - пишет эксперт.

Рапохин подчеркивает, что, с другой стороны, недельная инфляция по-прежнему близка к нулевой отметке, и есть признаки, что потребители изменили модель поведения и стали более склонных к сбережениям - с середины сентября их расходы уменьшились.

"Условия кредитования при этом ужесточились - как ценовые (на фоне роста доходности ОФЗ), так и неценовые (из-за общего усиления неопределенности), - указывает стратег. - По этим причинам явной необходимости повышать ставку нет. Спрос на наличные денежные средства ниже, чем в конце февраля этого года, а рубль остается стабильно крепким. Таким образом, с точки зрения финансовой стабильности потребности в более жесткой политике регулятора также нет".

Скорее всего, ЦБ даст рынку нейтральный сигнал о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики, полагает Рапохин. Это может отразиться и в обновленных среднесрочных прогнозах. Эксперт прогнозирует, что ключевая ставка Банка России останется без изменений до конца года. "Решение ЦБ вряд ли повлияет на рубль или рынок ОФЗ: рынки уже готовы к такому развитию событий. В котировки рублевых облигаций уже заложена высокая премия за неопределенность дальнейших действий ЦБ", - отмечается в комментарии.

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