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21 октября 2022 года 10:52
Рубль продолжит торговаться у отметки 61,5 руб./$1 в преддверии выходных - Sber CIB
Рубль, скорее всего, продолжит торговаться у отметки 61,5 руб./$1 в преддверии выходных, считают аналитики Sber CIB. "Российская валюта в четверг смогла подорожать - до 61,4 руб./$1, но в пятницу утром вернулась к 61,7 руб./$1. Обороты валютного рынка были невелики. Это говорит об умеренной активности экспортёров, которым на следующей неделе предстоят рекордные налоговые и дивидендные выплаты. Полагаем, что в пятницу рубль продолжит держаться вблизи 61,5 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка. Котировки Brent в пятницу утром в отсутствие значимых новостей держатся вблизи $93 за баррель. По прогнозам аналитиков, цена Brent в течение дня будет находиться в диапазоне $91-94 за баррель. Опасения инвесторов относительно рецессии и снижения спроса на энергоносители будут компенсироваться рисками со стороны предложения. "Доходности ОФЗ в четверг преимущественно снизились - на 2-10 б. п., реагируя на данные о сохранении околонулевой инфляции. Оборот торгов при этом был ниже среднего за последние недели: 7 млрд руб. при 11 млрд руб. в среднем за октябрь. Возможно, потенциал снижения доходностей постепенно исчерпывается. В течение дня котировки ОФЗ останутся на уровнях четверга", - отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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