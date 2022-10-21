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21 октября 2022 года 10:02
Основным фактором поддержки рубля остается приближение налогового периода - ПСБ
Основным фактором поддержки рубля остается приближение налогового периода, отмечает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ввиду приближения налогового периода (25 октября) рубль продолжает тяготеть к укреплению в парах с ключевыми валютами, хотя, в отличие от юаня и доллара, евро вчера смог показать небольшой рост к рублю, завершив день на уровне 60,6 руб./EUR1 - поддержку оказал внешний фон, а именно внутридневная попытка европейских валют окрепнуть к доллару (с локальным оживлением спроса на нефть) после неожиданной отставки премьер-министра Великобритании Л. Трасс. В ходе утренней сессии пятницы пара доллар-рубль вновь пытается умеренно подрастать, евро и юань - сдержанно снижаются к рублю", - пишет эксперт. Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам, по мнению Локтюхова, выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля. Аналитик ожидает возвращения курса доллара к снижению, целью которого остается нижняя часть зоны 60-62 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ
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