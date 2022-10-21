Рынок акций РФ быстро адаптируется к изменениям геополитического фона - BCS Express

Российский рынок акций быстро адаптируется к изменениям геополитического фона - инвесторы оперативно выкупают локальные просадки, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций в четверг возобновил подъем. Индекс Мосбиржи прибавил более 1% в течение сессии и вновь закрепился выше 2000п. Обороты торгов были средними и составили почти 40 млрд. Как мы видим, рынок достаточно быстро адаптируется к меняющимся геополитическим условиям. Инвесторы оперативно выкупают локальные просадки. Какой-то одной выраженной тенденции, продолжающейся на протяжении многих сессий, не выделяется. Отметим лишь, что в целом более устойчиво выглядят акции компаний, бизнес которых ориентирован на внутренний рынок", - пишет аналитик.

На взгляд Карпунина, по индексу Мосбиржи общая картина не изменилась: сверху зоной торможения выступает район 2050-2080п, в случае его преодоления цели сместятся в сторону 2200-2250п.

"Реализовать пробойный импульс в пятницу уже вряд ли получится, но на более отдаленном горизонте в несколько недель такой сценарий весьма вероятен. К тому же в ближайшей перспективе важную роль начнет играть фактор притока средств от реинвестирования дивидендов "Газпрома", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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