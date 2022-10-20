Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "продавать" акциям Meituan

"Инвестиционный банк Синара" начал анализ компании Meituan, присвоив рейтинг "продавать" ее акциям, говорится в материале банка.

Прогнозная стоимость акций, рассчитанная экспертами, составляет HKD113 за штуку.

"Даже после 53%-ого снижения котировок Meituan за год, спровоцированного штрафом в $533 млн за нарушение антимонопольного законодательства в октябре 2021г и усилением регулирования компаний в Китае, мы ждем дальнейшего уменьшения капитализации эмитента, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев

и Александр Гайда. - Технологический пузырь в США и Европе сдувается из-за повышения ставок ФРС. Аналоги Meituan на этих рынках показали гораздо более слабую динамику: котировки DoorDash и Just Eat Takeaway снизились на 79% и 82% соответственно. При сопоставимых перспективах роста выручки в ближайшие четыре года компания оценивается по мультипликаторам с премией в 45-63% по отношению к конкурентам".

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