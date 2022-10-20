"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5020 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17,7%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ" стал единственным крупным нефтяником, который не выплатил финальные дивиденды по итогам 2021г, размер которых должен был составить 530 руб. на акцию. При этом отсутствие выплаты было связано не с фундаментальными факторами, а с техническими проблемами в получении выплат крупнейшими акционерами. Мы полагаем, что либо в конце текущего, либо в начале следующего года данные проблемы удастся решить, и "ЛУКОЙЛ" вернется к выплате дивидендов, а суммарный размер дивидендов за 2022г и финальных дивидендов за 2021г может составить 1312 руб. на акцию. На этом наш текущий рейтинг по акциям "ЛУКОЙЛа" - "покупать". Целевая цена установлена на отметке 5020 руб., что соответствует апсайду 17,7%", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

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