"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций Белуги до 3000 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил целевую цену акций "Белуга Групп" до 3000 руб. за штуку, сообщается в комментарии главного аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Эксперт обращает внимание на утверждение Советом директоров компании "Белуга Групп" новой дивидендной политики. Изменение коснулось размера выплат, которые с этого момента устанавливаются на уровне не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, а не 25%, как было ранее.

"Увеличение payout ratio - это демонстрация отношения к акционерам и уверенности в завтрашнем дне, - полагает Баженов. - При этом "Белуга" и так последние годы направляла на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Сейчас руководство компании закрепило уровень выплат на "бумаге".

Кроме этого, компания сообщила о продаже международных прав на свой флагманский бренд из-за трудностей в экспорте. По итогам 2021г экспортные продажи водки Beluga составляли 4% от общей выручки группы, или 2% от отгрузок. Остановка продаж не окажет существенного влияния на общие результаты, отмечает компания.

"Причиной продажи прав компания отмечает невозможность эффективной работы экспортного подразделения компании по поставкам российской водки на глобальные рынки из-за санкций, - пишет эксперт. - Таким образом, "Белуга" принимает правильное решение, убирая из бизнеса неэффективность. Учитывая оптимальную долговую нагрузку, полученные средства "Белуга" может направить на спецдивиденды. В пересчёте на акцию, дивиденд может составить около 290 руб. Потенциальная дивидендная доходность составляет 10,3%. В связи с этим мы сохраняем положительный взгляд в отношении Beluga Group. Поднимаем целевой ориентир по акциям до 3000 руб. за штуку".

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