S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3670-3740п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3670-3740 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 не удалось продолжить движение к максимумам сентября, хотя RSI остается в нейтральной зоне, а MACD отражает возможность дальнейшего краткосрочного роста котировок за счет усиления "бычьих" настроений. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 3800 пунктов, при этом динамика рынка будет определяться результатами корпоративных отчетов", - отмечает эксперт.

Данные за сентябрь отражают продолжающееся ослабление рынка жилой недвижимости США, подчеркивает Попцова. Число новостроек в сентябре упало на 8,1% м/м, при этом показатель ниже уровня 2021г на 7,7%. Хотя число разрешений на строительство выросло на 1,4% м/м, объемы соответствуют минимумам 2020г, тогда как количество закладок домов на одну семью снизилось до минимума с 2018 года. Негативными факторами для рынка жилья являются удорожание строительных материалов, а также резкий рост ипотечных ставок, указывает аналитик.

"Ослабление потребительской активности, отчасти компенсированное подъемом отпускных цен, подтвердили и первые корпоративные отчеты за минувший квартал. Основным сдерживающим фактором для широкого круга корпораций остается укрепление доллара США, ожидается сохранение давления этого фактора и в текущем квартале", - пишет эксперт инвесткомпании.

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