"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ДВМП с целью 41 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) с целью 41 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,2%, стоп-приказ: 34 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания является одним из главных бенефициаров проходящей трансформации и адаптации российской экономики. Переориентация на Восток, развитие портовой инфраструктуры и запуск новых логистических цепочек должны привести к существенному росту грузопотока в ближайшие месяцы и годы.

"С технической точки зрения цена акции формирует восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 41 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 34 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,68", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - одна из крупнейших российских судоходных компаний.

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