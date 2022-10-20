Баланс сил в преддверии налоговых платежей остается на стороне рубля - "Велес Капитал"

Баланс сил в преддверии налоговых платежей остается на стороне рубля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Рубль продолжает укрепляться в четверг, хотя к середине дня валюте РФ пока не удалось обновить максимум предыдущего дня в паре с долларом. После уже традиционно волатильного утреннего открытия пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 61,6-61,9 руб./$1, однако еще до окончания первой половины дня российская валюта перешла к укреплению и в дневные часы протестировала отметку 61,3 руб./$1 (минимум по паре в среду был зафиксирован на отметке 61,2 руб./$1)", - отмечает Кравченко.

По мнению аналитика, локально рубль по-прежнему получает поддержку от фактора предстоящих крупных налоговых платежей, а также от отсутствия повышенного спроса на доллары и евро из-за санкционных рисков (фактор "токсичности" зарубежных валют). В этих условиях реакция рынка РФ на динамику глобальных индикаторов весьма ограничена, полагает Кравченко. К тому же внешний фон сейчас не отражает единых настроений инвесторов.

"При этом реакция рынка на регулярные события геополитического характера в последнее время также несколько ослабла. С приближением пика налоговых платежей рубль сохраняет шансы для обновления максимума текущей недели - пока это отметка 61,18 руб./$1", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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