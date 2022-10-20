ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% по итогам октябрьского заседания - Росбанк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 28 октября, отмечается в комментарии Росбанка.

Эксперты банка напоминают - по данным Росстата, за неделю с 11 по 17 октября рост потребительских цен составил +0,02% н/н, что в силу сохраняющегося эффекта высокой базы подвело годовую оценку инфляции к 13,1% г/г. Разворот в сторону ускорения роста цен с конца сентября, на их взгляд, происходит неравномерно, однако сигнализирует об окончании периода дезинфляционного давления августа-сентября.

Банк России в своем регулярном исследовании "О чем говорят тренды" отмечает ключевые причины возобновления давления на потребительские цены:

- ослабление эффекта переноса от укрепления рубля в 3к''22 в ценовую динамику,

- усиление эффекта от снижения ключевой ставки,

- завершение (чуть раньше предыдущих лет) сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию,

- возобновление роста цен наименее волатильных товаров и услуг (в первую очередь, нерегулируемых) потребительской корзины.

"По совокупности этих причин, регулятор ожидает ускорения роста цен к концу года, что может не мешать снижению годовой оценки инфляции по причине эффекта высокой статистической базы прошлого года. В подобном контексте мы ожидаем от октябрьского заседания Банка России (28 октября) сохранения ключевой ставки без изменения на уровне 7,5% годовых", - резюмируют эксперты Росбанка.

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