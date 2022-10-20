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20 октября 2022 года 12:23
Высокий спрос на ОФЗ, возможно, обусловлен сокращением объемов кредитования населения и бизнеса - Freedom Finance Global
Высокий спрос на размещаемые Минфином ОФЗ, возможно, обусловлен сокращением объемов кредитования населения и бизнеса, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Минфин успешно разместил ОФЗ. Спрос на выпущенные впервые за долгое время флоутеры втрое превысил предложение. При этом ведомство не предоставило значительного дисконта к рынку. Это свидетельствует об опасениях его участников относительно роста ставок даже при сохранении ключевой ставки на прежнем уровне по итогам заседания ЦБ, которое пройдет 28 октября. Возможно, Минфин увеличит долю заимствований при помощи "длинных" бумаг по плавающей ставке, поскольку официальный прогноз по-прежнему предполагает снижение инфляции в 2024 году", - пишет Ващенко. По мнению эксперта, высокий спрос на ОФЗ может быть обусловлен сокращением объемов кредитования населения и бизнеса. В результате у банков могли увеличиться запасы рублевой ликвидности, а ОФЗ в таких условиях - надежный способ стерилизации денежной массы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АКЦИОН-АНАЛИТИКА
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