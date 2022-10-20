Усиление продаж валютной выручки экспортерами поддержит рубль в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль поддержит усиление продаж валютной выручки экспортерами в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Укрепление доллара в среду на глобальном рынке ограниченно влияет на динамику рубля в текущих условиях. Вероятно, слабый коррекционный рост курса USD/RUB поддерживался негативными геополитическими новостями. Впрочем, в четверг курс USD/RUB снижается на 0,5% и находится около 61,41 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Пик октябрьского налогового периода придется на вторник, и сегодня продажи валютной выручки компаниями -экспортерами могут усилиться, что способно поддержать снижение курса USD/RUB к 61,50 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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