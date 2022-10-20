Цены ОФЗ могут продолжить восстановительный рост в четверг - ПСБ

Цены ОФЗ могут продолжить восстановительный рост в четверг, отыгрывая данные по замедлению инфляции в РФ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что по итогам торгов в среду доходность ОФЗ снизилась в среднем на 4 б.п. Инвесторы позитивно отреагировали на результаты аукционов Минфина. Ведомство разместило гособлигации в запланированном объеме 50 млрд руб. Доходность размещения ОФЗ 26239 по средневзвешенной цене составила 10% (-4 б.п. к закрытию во вторник), объем заявок - 31,4 млрд руб. Спрос на новый флоатер ОФЗ 29021 составил 76,7 млрд руб., средневзвешенная цена - 97,9%.

"Успешным результатам аукционов, на наш взгляд, способствовала значительная премия в доходности ОФЗ 26239 к ключевой ставке ЦБР (250 б.п.), - пишет Монастыршин. - Флоатеры интересны крупным игрокам в силу отсутствия процентного риска. Согласно опубликованным данным, инфляция в РФ с 11 по 17 октября составила 0,02%. Годовые темпы роста цен снизились до 13,1% по сравнению с 13,36% на прошлой неделе, 13,7% в сентябре, 14,3% в августе и 15,1% в июле. Приближение инфляции к целевому прогнозу ЦБР (11-13% на конец этого года) снижает вероятность повышения ставки ЦБР на заседании 28 октября, что делает ОФЗ интересными для покупки на текущих уровнях".

Цены ОФЗ в четверг, по мнению аналитика банка, могут продолжить восстановительный рост. При сохранении ставки ЦБР на уровне 7,5% в октябре и декабре ожидается снижение доходности 10-летних ОФЗ до 9,0% годовых.

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