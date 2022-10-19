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19 октября 2022 года 18:31
Доллар вряд ли восстановит позиции выше 62 руб./$1 до окончания периода налоговых платежей - "Велес Капитал"
Доллар вряд ли восстановит позиции выше 62 руб./$1 до окончания периода налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Рубль в среду возобновил рост к доллару, хотя торги проходили в относительно узком диапазоне, - отмечает эксперт. - Основное укрепление российской валюты наблюдалось в дневные часы, когда пара доллар/рубль постепенно опустилась с уровня 61,8 руб./$1 до 61,2 руб./$1. Впоследствии доллар отыграл часть позиций и вернулся к отметке 61,7 руб./$1. В том числе ослабление рубля наблюдалось после решений, принятых на заседании СБ РФ, однако в целом рынок отреагировал на события достаточно сдержанно". В результате к окончанию рабочего дня рубль сохранял плюсовую динамику. По мнению Кравченко, отчасти этому способствовал разворот вверх нефтяных котировок, который помог рублю проигнорировать положительную динамику индекса USD на forex. "Основным ориентиром для рынка в ближайшие дни остаются крупные налоговые платежи, до окончания которых доллару вероятно будет трудно восстановить позиции выше 62 руб./$1", - прогнозирует аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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