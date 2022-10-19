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19 октября 2022 года 16:36
Инвестбанк Синара позитивно оценивает отчетность Netflix за 3К22
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают отчетность Netflix Inc. за 3К22 и ожидают роста котировок акций компании на 10% в ходе торгов среды, отмечается в комментарии инвестбанка. "Выручка Netflix в 3К22 выросла на 5,9% до $7,93 млрд и оказалась выше прогнозов аналитиков в $7,84 млрд. Прибыль на акцию составила $3,1, тогда как аналитики ожидали всего $2,14. Акции Netflix выросли в ходе расширенной торговой сессии на 14%. Мы позитивно оцениваем вышедшие результаты, однако полагаем, что даже ожидаемый сегодня рост котировок более чем на 10% не приведет к более значительной долгосрочной переоценке акций компании", - пишут эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NETFLIX-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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