Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix до $275

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Netflix Inc. с $240 до $275 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова.

"Результаты Netflix за 3К22 оказались лучше ожиданий, как и прогноз в отношении динамики базы подписчиков на следующий квартал. Повышаем целевую цену по акции Netflix с $240 до $275 с нейтральным прогнозом. Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал роста рекламной выручки Netflix как нового для компании источника доходов (потенциальный рынок оценивается в $180 млрд), но ряд среднесрочных рисков остается. Среди них конкуренция и макроэкономическая неопределенность", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.