S&P 500 будет торговаться в среду, вероятно, в диапазоне 3710-3760п - Freedom Finance Global

S&P 500 будет торговаться в среду, вероятно, в диапазоне 3710-3760 пунктов, драйверами роста выступят сильные отчеты компаний, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 растет по направлению к максимумам сентября. RSI не подает выраженных сигналов относительно перепроданности рынка, MACD свидетельствует о возможности дальнейшего роста бенчмарка. В предстоящую сессию индекс широкого рынка может протестировать ближайший уровень сопротивления в районе 3800 пунктов", - пишет Поздняков.

По мнению эксперта, инвесторы на время забыли о негативных данных инфляции, риске экономического замедления и геополитических рисках. Центр внимания смещается на сезон отчетности. Активы, характеризующиеся высоким уровнем риска, могут продолжить демонстрировать позитивную динамику, так как первые релизы показывают, что компании превосходят консенсус-прогнозы, которые были слишком низкими. По этой причине фактические показатели позитивно воспринимаются рынком, хотя и не дотягивают до значений прошлого года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.