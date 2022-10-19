Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson, позитивно оценивая отчетность компании за 3К22, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Johnson & Johnson отчиталась за III квартал 2022г лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная EPS составила $2,55, превысив ожидания на 2,8%. Компания продолжает демонстрировать уверенные финансовые результаты, но испытывает давление со стороны курсовых колебаний", - пишет аналитик.

По мнению Зубкова, высокая стоимость производства в текущем году может оказать негативное влияние на рентабельность в 2023г, что, впрочем, может быть компенсировано ослаблением ценового давления и улучшением ситуации в цепочках поставок. "Мы оцениваем квартальный отчет Johnson & Johnson позитивно и сохраняем целевую цену на уровне $190. Рекомендация - "покупать", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.