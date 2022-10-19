Магнит и X5 - безусловные фавориты в секторе ритейла РФ - "Открытие Инвестиции"

"Магнит" и X5 Retail Group являются безусловными фаворитами в секторе ритейла, отмечается в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

Продуктовый ритейл ориентирован исключительно на внутреннее потребление, не подвержен санкционным рискам и потому может в полной мере считаться защитным активом на российском фондовом рынке, подчеркивает эксперт.

"Обе компании опубликовали довольно сильные консолидированные финансовые результаты по итогам I полугодия 2022г и являются нашими безусловными фаворитами в секторе, - отмечает Шульгин. - При этом маржинальность "Магнита" оказалась под давлением из-за консолидации "Дикси", и по данному показателю ритейлер уступил своему основному конкуренту X5. Однако по динамике выручки (даже без учёта слияний) и сопоставимым продажам (LfL) "Магнит" был впереди X5. По мультипликаторам "Магнит" выглядит дороже конкурента: прогнозный P/E на 2022г для "Магнита" и Х5 - 7,4 и 5,9 соответственно, а прогнозный EV/EBITDA на 2022г - 2,6 и 1,8 соответственно. Однако данный факт объясняется тем, что "Магнит" в самой ближайшей перспективе может вернуться к дивидендным выплатам. В сегодняшних реалиях компания способна направлять акционерам 500-600 руб. на акцию ежегодно".

С тактической точки зрения аналитик выделяет "Магнит", т.к. предпочитает выбирать компании, которые имеют краткосрочные драйверы. У "Магнита", на взгляд Шульгина, почти нет препятствий для возвращения к дивидендным выплатам. При этом анонсирование промежуточных дивидендов в текущем году способно прилично разогнать котировки компании. Кроме того, публикация сильных операционных результатов за III квартал 2022г также привлечет к акциям "Магнита" интерес краткосрочных спекулянтов, уверен эксперт.

"X5 Retail вполне может быть интересна инвесторам, которые формируют портфель с расчётом на долгосрочный горизонт, - указывает стратег инвесткомпании. - Сейчас бумаги компании торгуются на уровне около 1500 руб., и если под общим давлением рынка мы увидим снижение котировок до диапазона 1200-1000 руб., то покупка бумаги в долгосрочный портфель будет выглядеть крайне привлекательной с точки зрения соотношения риска и доходности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.