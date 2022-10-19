Рост цен на нефть стоит ожидать в середине ноября - "Солид Брокер"

Рост цен на нефть стоит ожидать в середине ноября, полагают аналитики инвесткомпании "Солид Брокер".

Министерство энергетики США выставит на продажу в среду 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание подготовиться к проведению зимой новых значительных высвобождений для стабилизации топливных цен, напоминают эксперты.

"Текущее снижение нефти до $90 за баррель, по сути, как раз вызвано распродажей стратегических резервов США, - считают они. - Также по прогнозу Минэнерго США уже в четвертом квартале рынок нефти перейдет к дефициту. Китай после ковидных локдаунов вновь начинает открываться, что ведет к росту спроса на нефть. А с учетом недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с при фактических значениях около 1-1,1 млн б/с у нефти есть все шансы вновь расти. По нашему мнению, США будут стараться держать цены на нефть как минимум до выборов в Сенат 8 ноября, т.к. администрации Байдена необходимо показать способность контролировать цены на топливо в стране. Поэтому, вероятнее всего, рост цен на нефть стоит ожидать уже в середине ноября, особенно на фоне ожидания введения эмбарго на российскую нефть".

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