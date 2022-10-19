Минфин пока не готов проявить большую ценовую гибкость на аукционе ОФЗ - Росбанк

Минфин пока не готов проявить большую ценовую гибкость в погоне за максимально возможным объемом размещения ОФЗ, считают эксперты Росбанка.

"Минфин возобновляет первичные аукционы в несколько агрессивной манере. В дополнение к ожидаемой новой серии ОФЗ-ПК 29021 (ноя.30) ведомство решило заявить на аукционы бумагу ОФЗ-ПД 26239 (июл.31), таргетируя до 25 млрд руб. (по номиналу) каждого выпуска. Напомним, что оглашенный ранее квартальный план по заимствованиям составляет 150 млрд руб. в расчете на 12 аукционных дней. Мы по-прежнему считаем, что ключевой задачей Минфина на текущий момент является тестирование интереса инвесторов к разным типам инструментов и разным участкам кривой в попытках найти уровень цен, приемлемый для обеих сторон. Поэтому мы не ждем, что сегодня Минфин будет готов проявить большую ценовую гибкость в погоне за максимально возможным объемом размещения", - отмечается в комментарии банка.

Аналитики напоминают, что на кривой выпусков ОФЗ-ПК соседние с 29021 серии 29013 (сен.30) и 29018 (ноя.31) котировались во вторник около 98% от номинала. "С учетом этого факта, предположительно, на аукционе инвесторы будут метить в диапазон 97,5-98,0% от номинала, - полагают они. - Применительно к выпуску ОФЗ-ПД 26239 Минфин вряд ли согласится на доходность выше 10,00-10,05% годовых (до объявления параметров аукционов бумага торговалась по 9,90%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.