Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 61,50 руб./$1 и ниже в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 61,50 руб./$1 и ниже в ближайшие дни, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник не показывал ярко выраженной динамики - в моменте курсу USD/RUB удавалось вновь временно опуститься ниже 61,50 руб./$1, но по итогам дня он снизился лишь на 0,12% до 61,58 руб./$1. Стабилизировавшаяся ситуация на российском валютном рынке и приближающиеся сроки уплаты налогов продолжают поддерживать укрепление рубля. Тем не менее снизившиеся цены на нефть оказывают умеренное давление на рубль. На этом фоне в среду курс USD/RUB растет на 0,44% и находится около 61,84 руб./$1. Вероятно, в ближайшие дни продажи валютной выручки компаниями-экспортерами будут усиливаться. На этом фоне у курса USD/RUB сохраняется потенциал к движению ниже 61,50 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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