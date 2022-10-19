Возможен возврат курса рубля к уровням выше 62 руб./$1 в среду - ПСБ

Возможен возврат курса рубля к уровням выше 62 руб./$1 на торгах в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник продолжил укрепляться к ключевым валютам, хотя темпы его восстановления и заметно сократились. Инерция к укреплению рубля, пусть и слабая, сохранилась несмотря на заметное внутридневное снижение нефтяных котировок. Отметим, что объемы торгов в парах с долларом несколько уменьшились, отражая снижение активности экспортеров, на наш взгляд, скорее, локальное, учитывая приближение налогового периода", - отмечает эксперт банка.

Утром в среду на валютной секции Московской биржи пара доллар-рубль вновь пытается отскочить, но остается в нашем текущем целевом диапазоне 60-62 руб./$1, констатирует Локтюхов. Учитывая слабость рынка нефти и риски обострения военной ситуации на Украине, аналитик считает, что доллар может предпринимать попытки вернуться чуть выше 62 руб./$1, а к концу недели по-прежнему ждет возобновления снижения американской валюты ввиду увеличения предложения валюты экспортерами перед выплатой налогов 25 октября.

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