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19 октября 2022 года 09:47
Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет - "Алор Брокер"
Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Нефть хоть и отскочила от вчерашних минимумов, но стоит "всего" около $90/барр. Снижение нефти вызвано заявлениями США о намерении продать из стратегических резервов еще порядка 26 млн баррелей. Думаем, что после выборов в Конгресс нефтяные интервенции американских властей будут снижаться, а в конце года Штаты вообще могут начать откупать нефть для восстановления резервов. Поэтому особых рисков сильной просадки нефти мы не видим и ждем ее роста в обозримой перспективе", - пишет эксперт. Что касается "Роснефти", то, на взгляд Антонова, пока краткосрочный тренд по бумаге остается растущим. Ближайшее сопротивление расположено в районе 325-330 руб., поддержка - 290 руб. Аналитик не исключает, что неудовлетворенный инвестиционный спрос в среду перекинется на бумаги "новой экономики" и ритейл, которые в последние дни выглядели слабовато. "Под давлением обещает быть "Газпром". Совет директоров компании принял решение увеличить инвестпрограмму на 13%. С учетом продолжающегося падения спотовых цен на газ, это краткосрочно негативно для компании. В целом же не исключаем, что при дальнейшем снижении котировок "голубых фишек", у многих могут начать срабатывать стопы, что еще больше просадит рынок", - прогнозирует Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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