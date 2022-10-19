Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для роста на рынке акций РФ пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нефть хоть и отскочила от вчерашних минимумов, но стоит "всего" около $90/барр. Снижение нефти вызвано заявлениями США о намерении продать из стратегических резервов еще порядка 26 млн баррелей. Думаем, что после выборов в Конгресс нефтяные интервенции американских властей будут снижаться, а в конце года Штаты вообще могут начать откупать нефть для восстановления резервов. Поэтому особых рисков сильной просадки нефти мы не видим и ждем ее роста в обозримой перспективе", - пишет эксперт.

Что касается "Роснефти", то, на взгляд Антонова, пока краткосрочный тренд по бумаге остается растущим. Ближайшее сопротивление расположено в районе 325-330 руб., поддержка - 290 руб.

Аналитик не исключает, что неудовлетворенный инвестиционный спрос в среду перекинется на бумаги "новой экономики" и ритейл, которые в последние дни выглядели слабовато.

"Под давлением обещает быть "Газпром". Совет директоров компании принял решение увеличить инвестпрограмму на 13%. С учетом продолжающегося падения спотовых цен на газ, это краткосрочно негативно для компании. В целом же не исключаем, что при дальнейшем снижении котировок "голубых фишек", у многих могут начать срабатывать стопы, что еще больше просадит рынок", - прогнозирует Антонов.

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