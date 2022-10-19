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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2000-2015п - "Алго Капитал"
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19 октября 2022 года 09:36

Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2000-2015п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, умеренным повышением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2000-2015 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренно позитивное состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом. Позднее он способен продолжить коррекционное повышение в район 2020-2030 пунктов", - пишет эксперт.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня, на взгляд Манжоса, могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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