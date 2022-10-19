Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2000-2015п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, умеренным повышением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2000-2015 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренно позитивное состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом. Позднее он способен продолжить коррекционное повышение в район 2020-2030 пунктов", - пишет эксперт.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня, на взгляд Манжоса, могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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