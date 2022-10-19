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19 октября 2022 года 09:02
Вероятна краткосрочная нейтральная динамика на рынке акций РФ - BCS Express
Вероятна нейтральная динамика на российском рынке акций в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций во вторник попытался продолжить движение наверх, однако импульс роста вновь столкнулся о навес предложения ближе к закрытию. Индекс Мосбиржи нашел сопротивление в районе 2040п и к завершению торгов уже был ниже 2000п. Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы по-прежнему в основном нейтральный. Сверху по индексу важной промежуточной зоной торможения выступает район 2050-2080пп. В случае преодоления этих отметок далее цели сместятся в сторону 2200-2250пп. Снизу поддержки для спекулятивных покупок сейчас подтянулись к области 1910-1940пп", - пишет аналитик инвесткомпании. Карпунин обращает внимание, что снижение на рынке во вторник полностью пришлось на вечернюю сессию. Оборот на ней составил почти четверть от совокупных торгов за день, хотя обычно доля вечерки менее 10%. По мнению эксперта, сказались факторы геополитики. "Учитывая относительно крепкий рубль, устойчивей остальных по-прежнему могут быть в первую очередь акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, - прогнозирует стратег инвесткомпании. В последние недели мы регулярно отмечаем этот момент. К таким эмитентам в основном относятся телекомы ("МТС", "Ростелеком"), электрогенерация ("Интер РАО", "ОГК-2", "Мосэнерго") и продуктовый ритейл ("Магнит", "Лента", X5 Retail). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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