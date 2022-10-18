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18 октября 2022 года 18:36
Цена акций Johnson & Johnson может вырасти до $175 к концу года - BCS Express
Цена акций Johnson & Johnson может вырасти до $175 за штуку к концу года, полагает аналитик BCS Express Евгений Калянов. "Финансовое состояние компании весьма устойчивое: на долг в $32 млрд приходится порядка $34 млрд денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг, а свободный денежный поток (FCF) составляет около $13 млрд. Довольно успешные результаты за 3К22, оказавшиеся лучше ожиданий, уверенные прогнозы компании и возможность переносить инфляционное давление на покупателя за счет роста цен на востребованную продукцию, при поддержке дивидендных выплат и продолжающейся программы байбэка, дают основания ожидать роста акций Johnson & Johnson до $175 в течение квартала. Целевая цена на 12 месяцев по акциям JNJ составляет $220", - пишет эксперт инвесткомпании. Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних предприятий по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-JOHNSON/JOHNSON-ПРОГНОЗ
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