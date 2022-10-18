Вероятна коррекция пары доллар/юань до 7,25 к концу года - Росбанк

Вероятна коррекция пары доллар/юань до 7,25 к концу текущего года, полагают аналитики Росбанка.

"Валютный курс юаня может использоваться в качестве инструмента экономической политики в период турбулентности, однако скорость ослабления валюты может стать поводом для беспокойства Народного Банка Китая, - пишут эксперты банка. - Для обеспечения стабильности юаня у НБК есть ряд инструментов: валютные интервенции, изменение норматива обязательного резервирования для валютных депозитов и правила валютного контроля. С 15 сентября норматив резервирования для валютных депозитов был снижен с 8% до 6%, создавая стимулы для удерживания валютной ликвидности на счетах. В остальном, однако, пока мы наблюдали лишь косвенные меры по сдерживанию ослабления юаня".

Волатильность юаня привела к масштабному пересмотру прогнозов по USD/CNY, отмечается в комментарии. Консенсус мнений западных фининститутов претерпел ухудшение за счет повышения до 7,10 на конец 2022г и восстановления до 7,10-7,00-6,95-6,87 в 2023г в поквартальной разбивке. "В своих предпосылках мы исходим из того, что внешняя напряженность может привести к более сильной коррекции юаня до 7,25 в 2022г, однако ожидаем плавный возврат к 6,90 к концу 2023г", - прогнозируют стратеги Росбанка.

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