"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Johnson & Johnson с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Johnson & Johnson с целевой ценой $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $160, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 18 октября. Аналитики ожидают, что выручка составит $23,357 млрд, прибыль на акцию - $2,477. Если отчетность превзойдет их ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа цена акции вышла из нисходящего ценового канала после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью $180. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $160 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних предприятий по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.

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