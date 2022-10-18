S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3640-3720п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3640-3720 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 торгуется вблизи максимума сентября 2021 года. Этот уровень, по всей видимости, выступает сильной локальной поддержкой. RSI демонстрирует намек на "бычью" дивергенцию. MACD сигнализирует об исчерпании нисходящего импульса. В ближайшие торговые сессии бенчмарк может демонстрировать коррекционное движение относительно "медвежьего" тренда. Ближайшим сопротивлением может выступить уровень Фибоначчи вблизи 3800 пунктов. При этом следующая поддержка при нисходящем движении расположена около 3200 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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