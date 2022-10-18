"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги X5 Retail Group с целью 1860 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой 1860 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 1415 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что консолидированная чистая выручка группы увеличилась на 19,5% год к году - до 647,4 млрд руб. Формат дискаунтеров продолжает активно развиваться. Выручка онлайн-сегмента осталась почти на том же уровне, что и во II квартале 2022г, составив 10,7 млрд руб., но она выросла на 38% в сравнении с тем же периодом годом ранее.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда. Открывать позицию стоит на 7,5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 1415 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - указывают эксперты "Финама".

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