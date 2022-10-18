Акции сталелитейных компаний РФ интересны для покупки - "Мои Инвестиции"

Акции сталелитейных компаний РФ интересны для покупки на текущих ценовых уровнях, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Мы считаем, что "дно" рынка по продажам стали в России было пройдено в июне. По нашим оценкам, операционная прибыль компаний в III-IV кв. 2022г выйдет на среднециклический уровень, при этом их акции торгуются по мультипликаторам EV/EBITDA ниже своих исторических значений. Отсутствие промежуточной финансовой отчетности может сдерживать рост котировок акций сталелитейных компаний. До возобновления публикации финрезультатов основным катализатором будут являться операционные показатели", - пишут эксперты.

При текущих ценах на сталь и курсе рубля, по оценке аналитиков, привлекательнее выглядят акции более ориентированных на внутренний рынок "ММК" и "Северстали". "НЛМК" ориентирован на экспорт и будет в большем выигрыше в случае ослабления рубля.

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