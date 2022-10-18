BCS Express понизил целевую цену акций Techtronic до HKD115,49

BCS Express понизил целевую цену акций Techtronic Industries до HKD115,49 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем сектор инструментов в средне- и долгосрочном плане и ожидаем, что компании из Китая будут и дальше наращивать рыночную долю. Мы прогнозируем относительную стабильность в секторе ввиду масштабов вторичного рынка жилья и широкой сферы применения инструментов. Кроме того, мы полагаем, что у китайских компаний есть преимущество в технологиях и расходах благодаря структурным факторам, в частности, электрификации", - отмечают аналитики.

Techtronic Industries - производитель электроинструментов, занимающий первое место в мире по доле рынка.

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