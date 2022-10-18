Курс рубль/доллар в 4К22 может подняться в торговый диапазон 55-65 руб./$1 - "Финам"

Курс рубль/доллар в IV квартале 2022г может подняться в торговый диапазон 55-65 руб./$1, полагают аналитики "Финама".

"Постепенное ухудшение макроэкономических показателей РФ пока не оказывает сильного влияния на биржевой курс рубля, поскольку наш внутренний валютный рынок во многом остается закрытым для внешних инвесторов, - отмечается в комментарии. - Факторы, поддерживающие высокие цифры по платежному балансу России, могут показать ухудшение в ближайший квартал ввиду ожидаемого прогресса в развитии параллельного импорта и введения санкций Запада против импорта российских энергоносителей. По этой причине курс рубля будет склонен демонстрировать ослабление".

Эксперты напоминают, что в III квартале 2022г Центральный банк России планомерно снижал уровень ключевой ставки, и к концу сентября она составляет 7,5%, то есть ее уровень вернулся к тем, который был до украинских событий, в декабре 2021г. Однако продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ, на взгляд аналитиков, может также ослабить позиции рубля по отношению к иностранным валютам. Когда регулятор уводит ставку по кредитам ниже уровня инфляции, это обычно негативно сказывается на позициях национальной валюты.

На взгляд стратегов "Финама", в октябре-декабре на нашем внутреннем валютном рынке может опять вырасти волатильность по курсу рубля, поскольку в это время ЕС введет эмбарго на поставки российской нефти, а страны G7 постараются запустить схему по ограничению цен на наши энергоносители (объемы экспорта нефти из РФ могут упасть на 10-15%). Минэкономразвития ожидает, что в ближайшие годы курс рубля будет ослабляться, при этом он будет оставаться на 10-15% крепче среднего уровня за последние пять лет.

По прогнозам экспертов инвесткомпании, в IV квартале на валютном рынке может повыситься волатильность, а курс доллара может подняться в диапазон 55-65 руб./$1.

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