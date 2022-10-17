Рубль, вероятно, продолжит укрепление в ближайшее время - "Велес Капитал"

Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к доллару США в ближайшее время на фоне периода налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль продолжил укрепление в понедельник, хотя и заметно сократил темпы роста по сравнению с пятницей. Можно предположить, что основную поддержку российской валюте оказали старт налогового периода (банки перечисляли в бюджет обязательные страховые взносы) и новости о завершении частичной мобилизации в Москве. На фоне данных событий рубль даже проигнорировал заявление главы Минэкономразвития о прогнозе постепенного ослабления российской валюты до 72 руб./$1 к 2025 году. Также к росту располагал и внешний фон, где цена на нефть марки Brent укреплялась, а индекс доллара снижался к корзине основных мировых валют. Рубль демонстрирует рост уже четвертую торговую сессию подряд и с учетом предстоящих крупных платежей в бюджет (пик налогов будет через неделю) имеет в ближайшее время хорошие шансы сохранить или даже увеличить преимущество последних дней", - пишет эксперт в комментарии.

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