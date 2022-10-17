Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Citigroup до $49

Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Citigroup Inc. с $64 до $49 за штуку на горизонте года с учетом ухудшения глобальных экономических и финансовых условий, рекомендация для бумаг эмитента - "держать", сообщается в материале инвестиционной компании.

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