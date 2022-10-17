Акции JPMorgan привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - Инвестбанк Синара

Акции JPMorgan Chase & Co. привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Финансовые результаты JPMorgan за третий квартал 2022 года оказались лучше ожиданий рынка: чистая прибыль составила $3,12 на акцию, на 8% выше консенсус-прогноза FactSet в $2,9. Выручка также превысила на 2% прогнозы. С учетом сильных результатов и очередного повышения прогноза банка по процентным доходам акции JPMorgan представляются нам привлекательными на текущих ценовых уровнях", - отмечает аналитик Ольга Найденова.

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