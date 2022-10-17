"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 570 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"8 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров. Повесткой дня будет получение согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Рынок может рассматривать это событие как позитив. О какой именно сделке будет идти речь, станет известно 18 октября", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения состоялся разворот через фигуру "двойное дно", цена бумаги закрепляется выше пробитого сопротивления в районе 585 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 570 руб. риск на портфель составит 0,69%", - указывают эксперты "Финама".

"Группа компаний ПИК" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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