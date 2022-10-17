Главные события недели - Sber CIB

Индекс цен производителей в России за сентябрь выйдет на текущей неделе, свои финансовые результаты за третий квартал 2022 года представят "НЛМК" и "ММК", также будет опубликован индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь, отмечают аналитики Sber CIB.

17 октября:

- Индекс производственной активности штата Нью-Йорк (Empire State) за октябрь;

- Результаты "НЛМК" за третий квартал 2022 года по МСФО (17-21 октября).

18 октября:

- ВВП Китая за третий квартал 2022 года;

- Промышленное производство, инвестиции в основной капитал и розничные продажи в Китае за сентябрь;

- Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне и Германии в октябре;

- Промышленное производство в США в сентябре;

- Результаты "ММК" за третий квартал 2022 года по МСФО.

19 октября:

- Индекс цен производителей в России за сентябрь;

- Количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США за сентябрь.

20 октября:

- ИЦП в Германии за сентябрь;

- Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ФРБ Филадельфии за октябрь;

- Продажи жилья на вторичном рынке в США за сентябрь;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за сентябрь;

21 октября:

- Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь.

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