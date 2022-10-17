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17 октября 2022 года 15:28
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций UnitedHealth до $551
Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций UnitedHealth Group до $551 за штуку, сообщается в комментарии. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "Отчет UnitedHealth за третий квартал мы оцениваем позитивно. Финансовые результаты компании оказались на уровне наших ожиданий. При этом вследствие изменения рыночной конъюнктуры мы корректируем ставку дисконтирования и понижаем целевую цену по акции с сохранением рекомендации", - указывает аналитик Илья Зубков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UNITEDHEALTH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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